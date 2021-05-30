Вирусолог из центра Гамалеи исключил естественное происхождение COVID-19

https://static.news.ru/photo/55324aec-c156-11eb-9d53-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Природа не могла «создать» коронавирус, без участия человека здесь точно не обошлось, сообщил NEWS.ru российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов. Так он прокомментировал версию об утечке COVID-19 из Уханьского института вирусологии КНР.

Со временем накапливаются факты, что действительно в создании этого вируса человек принимал участие. Проводились исследования, в какой-то момент это вышло из-под контроля. Вначале заболели сотрудники из Ухани, потом вирус вышел из-под контроля, — подчеркнул эксперт.

В китайской лаборатории «не соблюдается строго режим безопасности», считает Ершов. Сотрудник мог уколоться иглой и скрыть этот факт, после чего заразил жителей Ухани.

Ершов добавил, что в мире существуют лаборатории, где разрабатываются и исследуются «вирусы пострашнее атомной бомбы». Они могут уничтожить всё население планеты. Эпидемия COVID-19 стала своеобразным предупреждением. Это повод усилить меры безопасности в подобных учреждениях.

В британской разведке ранее заявили, что версия об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР является правдоподобной. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах королевства. Издание обращает внимание на то, что мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода, их не публиковали в научных журналах.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что прогнать COVID-19 из страны помогут только массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.