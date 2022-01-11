Вассерман рассказал, что прививка от коронавируса способна защитить мозг

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что прививка от коронавируса позволяет снизить риск негативного влияния заболевания на мозг. По его словам, коронавирус поражает в том числе сосуды, от функционирования которых зависит деятельность мозга, пишут «Аргументы недели».

Мы имеем дело с достаточно серьёзной болезнью. Главное, что она поражает сосуды, и уже от этого страдают те органы, где сосудов много, а это, во-первых, лёгкие и, во-вторых, мозг, — пояснил Вассерман.

По мнению депутата, прививка от коронавируса позволит сохранить здоровье сосудов мозга и не лечить их в случае заражения. Он также заявил, что антитела появляются в первые же дни после прививки, а для заражения нужно получить «достаточно солидную» дозу вируса.

Ранее депутат заявил, что в России нужно ввести локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию. По его словам, такие меры нужны для защиты прежде всего самих непривитых, так как новые штаммы коронавируса «пробивают» даже хороший иммунитет. К тому же это опасно и для тех, кого могут заразить не прошедшие вакцинацию.

Ранее Вассерман также заявил, что за деятельностью российских антипрививочников могут стоять американская фармакологическая корпорация Pfizer и другие западные фармкомпании.