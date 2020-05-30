Вакцину от COVID-19 могут начать испытывать на детях в начале 2021 года

https://static.news.ru/photo/9c5304fe-a25b-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клинические исследования первой вакцины от коронавируса планируется завершить в середине сентября 2020 года. Об этом заявил генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, первые клинические исследования могут начаться в конце июня — начале июля, а на детях исследовать препарат будут в начале 2021 года.

После получения положительных результатов и регистрации вакцины в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям, — рассказал Маскютов, сообщает РИА Новости.

Отобраны три перспективных препарата по лечению инфекции. Их испытали на животных, нежелательных реакций не было. Глава «Вектора» добавил, что специалисты не будут торопиться в вопросе исследований, поскольку нужно удостовериться, что лечение безопасно для людей.

NEWS.ru писал, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях добавлен пункт о привлечении к ответственности за отказ от вакцинации и медосмотров, которые предписаны законом. В Роспотребнадзоре пояснили, что это коснётся не всех граждан, а тех работников, которым вакцинация обязательна по закону. Идею раскритиковал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он назвал такой вариант поспешным и излишним.