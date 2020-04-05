Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

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Быстро и эффективно избавиться от боли в пояснице человеку может помочь элементарная гимнастика, которую достаточно делать всего десять раз в день. Об этом рассказал японский профессор клиники при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра.

По словам эксперта, гимнастика включает в себя одно простое упражнение. Человек должен встать, слегка расставив ноги, положить руки немного выше ягодиц и прогнуться назад на выдохе. В этом положении нужно простоять три секунды, после чего надо вернуться в исходную стойку.

Это упражнение для лечения боли в пояснице надо делать десять раз в день, а для профилактики достаточно двух раз, заметил Мацудайра.

Врач также порекомендовал прекратить упражнение и обратиться к медикам, если во время занятий будет ощущаться онемение в бёдрах и икрах, передаёт портал nikkei.com.

Для беременных и ходящих на высоких каблуках женщин он посоветовал делать наклоны вперёд, сидя на стуле.

Профессор объяснил, что боли в указанной области могут возникать по разным причинам. Поясница будет болеть, если человек сутулится, неправильно поднимает тяжести и даже чихает, горбясь при этом.

Как ранее писал NEWS.ru, израильский врач профессор Леонид Эйдельман сообщил, что люди преклонного возраста мало двигаются во время карантинного режима. Специалист считает, что малоподвижный образ жизни пожилых людей может сделать их лежачими больными.