В Туве введут QR-коды для посещения общественных мест

С 1 ноября в Туве посещение объектов культуры, спорта, общепита, торговых центров, гостиниц и других общественных мест станет возможно только при предъявлении QR-кода. Такие меры вводятся в связи с высоким риском заражения коронавирусом. Станутся под запретом и все массовые мероприятия, включая семейные торжества. Об этом говорится на странице регионального главка Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».

С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по прежнему, в республике запрещены, - говорится в сообщении.

Глава регионального ведомства Людмила Салчак отметила высокую заболеваемость среди детей. За последние четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди несовершеннолетних. В целом,

36% среди всех заболевших приходится на детей. Сообщается, что в связи с этим, необходимо усилить меры защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.

За послание сутки в Туве выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусом. Смертей не зафиксировано.

В целом по стране установлен новый максимальный суточный прирост заражений. За последние 24 часа выявлено 34 303 случая. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет почти 8 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Антирекорды по числу заражений обновляются четвёртые сутки подряд. Жертвами инфекции за сутки стали 997 человек.