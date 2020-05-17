В США назвали смертельно опасный симптом коронавируса у молодых пациентов

https://static.news.ru/photo/4e6f39dc-98d4-11ea-9c2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Первым и последним симптомом коронавируса у молодых заражённых может стать инсульт, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, это проявление COVID-19 связано с повышенной свёртываемостью крови, из-за которой в организме начинается активное образование тромбов. Она уточнила, что при закупорке сосудов в головном мозге происходит инсульт, в сердце — инфаркт.

А когда затыкается масса разных сосудов в разных других местах, то получается состояние, которое называется диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови — ДВС-синдром, — рассказала Баранова.

Она добавила, что кожные проявления коронавируса, которые называют одним из главных симптомов, также указывают на разрыв мелких сосудов, вызванный сгустками крови.

Помимо этого, количество госпитализированных пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми проблемами за время эпидемии COVID-19 в США увеличилось в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Профессор подчеркнула, что часто повышенная свёртываемость крови является единственным признаком коронавируса, особенно у пациентов со слабыми проявлениями болезни, передаёт «Лента.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что Анча Баранова рассказала, как и у кого возникает иммунитет к коронавирусной инфекции.