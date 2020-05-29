В Сибири больных COVID-19 вылечили препаратом от ревматоидного артрита

https://static.news.ru/photo/7ede54c4-a1bf-11ea-b6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пока учёные всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса, сибирские медики находят новые методы лечения. Врачи попробовали применить лекарство от ревматоидного артрита.

Как сообщил Telegram-канал Mash, нескольких пациентов даже удалось снять с аппаратов ИВЛ. При этом оказалось, что этими препаратами пользуется не только Россия, но и другие страны, в том числе и Китай. На данный момент ингибиторы включили в протокол лечения всех, кто заразился коронавирусной инфекцией.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 5 912 293 человека. За сутки прирост составил 10 804. Жертвами инфекции стали 363 962. Справиться с болезнью удалось 2 586 173. За сутки выздоровели 6488. В России 387 623 заболевших. Прирост за последние 24 часа составил 8572. Умерли 4374 человека.

Как писал NEWS.ru, в Минздраве подготовили проект по временным нормам на посещение врача.