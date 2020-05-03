В России зарегистрировано два теста на определение иммунитета к COVID-19

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Две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сегодня зарегистрированы две тест-системы, которые позволяют определить — есть у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет. То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока ещё не приобрел собственный иммунитет, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно о готовящейся к регистрации тест-системе на иммунитет к SARS-CoV-2. Она будет выявлять наличие вируснейтрализующих антител в организме человека. Именно они являются главным кандидатом в «индикаторы иммунитета». Плазму крови людей с такого типа антителами можно использовать для лечения заболевших пациентов.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия.

При этом для выявления коронавируса в организме в России сейчас используют отечественные тест-системы. Они работают по методу ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). Бактерии имеют собственную оболочку, которая защищает их от внешней среды, а у вирусов её нет, поэтому необходимую медикам информацию содержит не ДНК, а РНК, писал NEWS.ru.