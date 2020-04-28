В Москве начали брать анализы на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8d7a8668-8966-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе совещания с руководителями субъектов и членами правительства РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.

Я надеюсь, что начинает развиваться иммуноферментный анализ. Это анализ, который позволяет в этой группе, в этот период брать эффективно лабораторные исследования. В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь, он даст более реальную картину того, что мы имеем в настоящее время, — сказал Собянин.

Метод ИФА используют, чтобы обнаружить не сам вирус, а антитела, которые иммунная система выработала для борьбы с ним. Проводить его призывал, в частности, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус. Такой анализ позволит выявить бессимптомно переболевших людей, и они смогут вернуться к своей обычной жизни.

В России сейчас используют отечественные тест-системы для выявления коронавируса в организме. Они работают по методу ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). Бактерии имеют собственную оболочку, которая защищает их от внешней среды, а у вирусов её нет, поэтому необходимую медикам информацию содержит не ДНК, а РНК, писал NEWS.ru.