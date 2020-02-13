https://static.news.ru/photo/5aef9518-4eff-11ea-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

В России зарегистрированы тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщили в Роспотребнадзоре.

Получено регистрационное удостоверение №РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, — сказано в сообщении.

Метод ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота).

Бактерии имеют собственную оболочку, которая защищает их от внешней среды, а у вирусов её нет, поэтому необходимую медикам информацию содержит не ДНК, а РНК.

О вспышке нового коронавируса в Китае стало известно в декабре 2019 года. По состоянию на утро 14 февраля зарегистрировано уже 65 тысяч заражённых (по новой методике, которую решили применять в КНР, в это число стали включать и людей с подозрением на вирус, чей диагноз пока не подтверждён). Свыше 1300 человек умерли, более 6,8 пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что инфицированы COVID-19 оказались порядка 1700 китайских врачей, которые общались с пациентами. 6 февраля стало известно, что умер доктор из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации.