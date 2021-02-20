Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему по выявлению мутаций COVID-19

https://static.news.ru/photo/df509d12-741e-11eb-9fd0-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, которая способна выявлять следы мутаций, характерных для британского штамма коронавируса, говорится в Telegram-канале ведомства.

Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции, — сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Тест-система была разработана в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Исследования доказали её высокую эффективность и точность.

Самойлова подчеркнула, что появление в России собственной системы по выявлению признаков британского штамма коронавируса — это важное достижение и большой успех для российской науки.

Ранее NEWS.ru писал, что «британская» мутация коронавируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, каждый пятый «позитивно протестированный инфицирован этим штаммом».