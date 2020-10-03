В России разрабатывают сходный с лекарством Трампа препарат

https://static.news.ru/photo/b4f89e5c-0678-11eb-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат из нейтрализующих антител, подобный тому, что дают президенту США Дональду Трампу для лечения коронавируса, разрабатывают в Российской академии наук (РАН).

Вице-президент Академии наук Владимир Чехонин заявил, что подобные препараты используются и в России, но пока в стране нет зарегистрированного американского препарата на основе нейтрализующих антител.

Пока у нас используется сыворотка больных, которые уже переболели этим вирусом, — рассказал Чехонин журналистам «Интерфакса».

По его словам, ряд коллективов российских учёных разрабатывают «такой нейтрализующий коктейль».

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.

Позже стало известно, что главе Белого дома дают американский препарат «Ремдесивир», а также лечат сывороткой с антителами. Медики дают осторожно-оптимистичный прогноз по состоянию президента США.

NEWS.ru писал, что американского президента могут выписать из больницы в начале недели.