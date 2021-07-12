В Роспотребнадзоре рассказали о росте числа очищающих антител после COVID

После перенесённого коронавируса в организме человека возрастает количество аутоантител или антител-мусорщиков. Они очищают его от погибающих клеток, число которых растёт в зависимости от тяжести проявления инфекции, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, передаёт РИА Новости.

Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. <...> Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растёт. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенёсших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем, — сказала специалист.

Врач добавила, что при большом объёме поражения организма возможна выработка более активных антител, которые могут быть агрессивны и к живым клеткам. Однако пока данные о клинических симптомах, связанных с повышением уровней аутоантител, отсутствуют. Наличие таких антител — это ещё не болезнь, а только её вероятность.

Коллега Руженцовой, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина отметила, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не более чем у 2–3% пациентов. Обычно к этому приводит несвоевременное или неправильное лечение.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. По его словам, это пустое занятие. Специалист посоветовал россиянам прививаться от коронавируса раз в полгода, следуя рекомендациям Минздрава и ВОЗ.