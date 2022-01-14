Инфекционист раскритиковал идею вакцинации на основании уровня антител

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. По его словам, это пустое занятие. Специалист порекомендовал россиянам прививаться от коронавируса раз в полгода, исходя из рекомендаций Минздрава и аналогичной точки зрения представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РБК.

В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного, — подчеркнул он.

Ранее совместное исследование Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс» выявило новые факторы, влияющие на уровень антител к COVID-19. Так, быстрее всего он снижается у молодых мужчин, а сохраняется дольше у пожилых людей.

Из-за тяжёлого течения болезни, лишнего веса и высокого процента поражения лёгких организм быстрее и качественнее вырабатывает иммунитет. Эксперты считают, что тестостерон может сокращать выработку антител.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что у молодых людей антитела после первичной вакцинации сохраняются более шести месяцев, поэтому им можно позволить проходить ревакцинацию позднее, чем предусмотрено сейчас. Он не исключил, что молодым и здоровым людям повторную прививку можно делать через восемь и даже девять месяцев после первичной вакцинации.