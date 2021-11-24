Стало известно, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых

У молодых людей антитела после первичной вакцинации сохраняются более шести месяцев, поэтому им можно позволить проходить ревакцинацию позднее, чем предусмотрено сейчас. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.

В настоящее время медики рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса через шесть месяцев, поскольку именно к этому моменту начинает в среднем снижаться уровень антител. Крючков отметил , что учёные продолжают собирать данные и анализировать информацию, которая поможет установить оптимальные для конкретных пациентов сроки ревакцинации, учитывая их возраст и состояние здоровья. Иммунолог не исключил, что молодым и здоровым людям повторную прививку можно делать через восемь и даже девять месяцев после первичной вакцинации.

Сейчас существует стандартный период ревакцинации — шесть месяцев. Я бы даже сказал, что шесть-семь месяцев, потому что человека не надо заставлять в день завершения шестимесячного периода вакцинироваться. Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет ещё больше, может быть, восемь или девять месяцев, — сказал Крючков.

При этом вакцинация расценивается медиками как единственный надёжный способ снизить угрозу заражения и предотвратить риск тяжёлого развития COVID-19.

Ранее израильские учёные пришли к выводу, что вероятность заболевания становится значимой через три месяца после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины и со временем возрастает.