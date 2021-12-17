В России учёные определили, что влияет на выработку антител к COVID-19

Совместное исследование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс» выявило новые факторы, влияющие на уровень антител к COVID-19, сообщил «Коммерсант». Так, быстрее всего он снижается у молодых мужчин, а сохраняется дольше у пожилых людей. Тяжелое течение, лишний вес вместе с высоким процентом поражения лёгких позволяют быстрее и качественнее вырабатывать иммунитет. Эксперты считают, что тестостерон может сокращать выработку антител.

Кроме того, подтвердилась и версия о том, что иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции сохраняется в среднем полгода, после чего требуется вакцинация.

В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов,— заявил начальник Первой кафедры и клиники им. академика Н. С. Молчанова, главный исследователь проекта Владимир Салухов.

Учёные проводили эксперименты с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года в рамках проекта «Отклик», они исследовали изменение уровня специфических антител (IgG) у пациентов после COVID-19, перенесённого с различной степенью тяжести.

Среди участников представители трёх возрастных групп: молодые люди (от 18 до 44 лет), лица среднего возраста (45–59 лет) и пожилые люди (60–70 лет). Они проходили в разные дни анализы по выявлению количественного показателя специфических антител класса IgG к спайковому белку SARS-CoV-2.

В результате эксперты заключили, что при лёгких формах коронавируса выработка антител зависит от пола и возраста. У женщин нарастание концентрации антител происходит к 180-м суткам с момента начала заболевания, а у молодых мужчин, наоборот, с 90-х суток есть тенденция к снижению уровня антител. Среди пожилых пациентов уровень иммуноглобулинов более высокий по сравнению с молодыми.

Также было установлено, что тяжесть течения заболевания и объём поражения лёгких напрямую влияют на выработку иммуноглобулинов класса G. К таким же факторам относятся и ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней высокой температуры и кислородотерапии. При высокой дозе гормонов глюкокортикоидов уровень IgG также становится выше.

В связи с полученными результатами эксперты пришли к выводу, что молодые мужчины, перенёсшие COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме, через полгода должны рассмотреть вопрос о вакцинации. Пациенты с пневмонией среднетяжёлого и тяжёлого течения имеют малые шансы заразиться повторно, поэтому через шесть месяцев они могут провести только контрольное тестирование на IgG.

Всего в исследовании участвовал 1421 человек — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет.

Ранее эксперты ВОЗ выяснили эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий. Она оказалась примерно соответствующей эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой.