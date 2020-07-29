В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения коронавирусом при купании

https://static.news.ru/photo/00966344-d1ae-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не размножается в солёной и пресной воде, а кипячение убивает его мгновенно. Об этом 29 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В центре «Вектор» были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды. Это было очень важно перед курортным сезоном. Мы сегодня видим, что вирус ни в морской, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. Хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет, — сказала руководитель ведомства на совещании президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Попова добавила, что вирус также неустойчив к изменению температур — кипячение убивает его мгновенно.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции и распространяться через них. Этим COVID-19 похож на другие респираторные вирусы. Также в ведомстве выяснили, что коронавирус может сохраняться в тканях тела умершего человека, потому необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом погибшего.

Также сообщалось, что американские учёные провели эксперимент, в ходе которого установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть уничтожен за полминуты при воздействии на него ультрафиолетовым излучением. Исследование проводилось группой специалистов Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета, возглавляемой доктором Энтони Гриффитсом. Они обрабатывали загрязнённый SARS-CoV-2 материал, варьируя дозы ультрафиолета. Учёные установили, что при дозировке излучения в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение вируса за шесть секунд снижается на 99%. В случае повышения дозировки до 22 миллиджоулей SARS-CoV-2 практически полностью уничтожается за 25 секунд, писал NEWS.ru.