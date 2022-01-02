В Роспотребнадзоре назвали опасный симптом COVID-19 у детей

Коронавирус у детей можно определить по респираторным признакам и по осложнению, которое напоминает обморожение, названное «ковидными пальцами», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Пневмония может развиться у детей старше семи лет, отметил он в беседе в РИА Новости.

В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесённого ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы... Сравнительно недавно учёные описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение, — подчеркнул председатель Национального научного общества инфекционистов.

Он добавил, что поражение лёгких у детей может оказаться таким же, как у взрослых. Среди тех, кто наиболее тяжело переносит коронавирус, Горелов назвал детей до года и подростков. Также в эту группу риска он отнёс детей, имеющих соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.

Ранее стало известно, что врачи из Южной Африки, Великобритании и США раскрыли восемь ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Специалисты пояснили, что признаки могут быть похожими и на простуду.

Эксперты отметили, что симптомы новой мутации возникают в организме примерно на второй день после заражения и могут продлиться около пяти дней.