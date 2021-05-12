В РФ за сутки выявили более восьми тысяч случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/fd1bbc0a-b3ca-11eb-b6d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки медики выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 2 787. На втором месте — Санкт-Петербург (741 заражённый). Замыкает тройку «лидеров» Московская область — 643 пациента с коронавирусом.

Всего в стране за всё время пандемии COVID-19 заразились 4 913 439 человек. Что касается выздоровевших, то их число возросло до 4 527 878, а суточный прирост уже переболевших составил 9349 человек. На текущий день в больницах остаются 270 838 россиян.

За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 392 человека, а всего с начала пандемии жертвами инфекции и вызванных ею осложнений стали 114 723 россиянина.

Ранее носителей индийского штамма коронавируса нашли в России — это 16 студентов-индийцев Ульяновского государственного университета (УлГУ). В город они прибыли в составе группы из 130 студентов в апреле 2021 года. Ректор Борис Костишко уверяет, что «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Всех разместили в хостелах-обсерваторах от университета.