Власти Москвы разъяснили условия вакцинации при наличии антител

Наличие в организме высокого уровня антител не входит в число противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в московском оперштабе по борьбе с инфекцией.

В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится, — отметили в организации.

В штабе добавили, что на данный момент нет единой методики определения уровня антител, который достаточен для создания иммунитета к COVID. Кроме того, нет возможности оценить эффективность и быстроту адаптации антител к новым штаммам.

Прохождение теста на антитела перед прививкой не является обязательным. Врачи проводят стандартный осмотр пациентов, специального обследования перед процедурой не требуется, разъяснили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся розыгрыш автомобилей для жителей столицы, сделавших прививку от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Автомобили Renault Logan получат пять человек, выбранные при помощи генератора случайных чисел. Машины будут переданы им по процедуре дарения, а налоги за победителей оплатит организатор розыгрыша.