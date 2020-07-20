В Минздраве рассказали о тестировании вакцины от коронавируса на детях

https://static.news.ru/photo/daddb498-c980-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса для детей. Они начнутся после получения соответствующего разрешения.

По его словам, на детях препарат разрешат проверять только после успешного испытания на взрослых, передаёт ТАСС.

Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон, — подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящее время центр готовит документы для проверки вакцины на детях совместно с педиатрами. Все формальности по изучению опыта влияния препарата на детей должны быть завершены в течение полугода.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания препарата, который тестировали в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Он также рассказал, что планируется начать испытания вакцины, созданной на базе центра «Вектор».