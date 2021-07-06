В Гватемале зафиксирован первый случай смерти от «чёрной плесени»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:07, 06 июля 2021
Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первый летальный случай мукормикоза зафиксирован в Гватемале. Жертвой вируса стала женщина, страдавшая диабетом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.
Эпидемиолог Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтверждённым мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня, — говорится в сообщении ведомства.
Связь данной смерти с перенесённой коронавирусной инфекцией подтвердил исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес. Другие подозрительные случаи заболеваний лабораторного подтверждения не получили.
Мукормикоз, иначе называемый «чёрной плесенью», является осложнением, вызванным грибковой инфекцией. Наибольшую опасность представляет для людей со сниженным иммунитетом, в том числе в результате борьбы с коронавирусом.
Ранее ВОЗ дала советы, как избежать заражения «чёрной плесенью».