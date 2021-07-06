В Гватемале зафиксирован первый случай смерти от «чёрной плесени»

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Коронавирус даёт осложнения чаще всего на лёгкие, но лёгкие — главный поставщик кислорода в организм и их повреждение мгновенно отражается на работе сердца, предупредил президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава кардиохирург Лео Бокерия. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что многие сердечники, попадавшие в больницу с COVID-19, по сути, умирали из-за сердечно-лёгочной недостаточности. Повреждение лёгкого — причём оно носит органический характер — очень серьёзно сказывается вообще на...