ВОЗ дала советы, как избежать заражения «чёрной плесенью»

ВОЗ советует минимизировать приём гормональных препаратов и антибиотиков при тяжёлом и среднем заболевании коронавирусом, чтобы не подхватить грибковую инфекцию. Именно она связана с «чёрной плесенью», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя организации в РФ Мелиту Вуйнович.

По словам врача, некоторые из грибковых инфекций могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. Последняя может вызывать такие инфекции, как мукормикоз («чёрная плесень») и аспергиллез. Вуйнович пояснила, что эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде и поражают людей с ослабленным иммунитетом. Это, как правило, люди с диабетом, онкологией или те, кто длительное время принимал лекарства. Ослабляет иммунитет, конечно, и коронавирус.

Поэтому ВОЗ рекомендует свести к минимуму «несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для лёгких случаев и случаев средней тяжести». Кортикостероиды действительно спасают жизнь в тяжёлых случаях, но их массовое применение может вызвать грибковые инфекции.

Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем, — отметила Вуйнович.

Как сообщалось ранее, индийские власти сообщали о выявлении более чем 40 тысяч случаев заражения «чёрной плесенью», или мукормикозом. От осложнения, вызванного грибковой инфекцией, в стране умерли уже более трёх тысяч человек.