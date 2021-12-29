В Госдуме заявили об опасности онкологии у переболевших COVID-19

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что люди, которые перенесли COVID-19, находятся в зоне риска по развитию онкологического заболевания. По словам кандидата медицинских наук, рак у таких пациентов может развиться в лёгких или в желудочно-кишечном тракте, сообщает URA.RU.

COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний, — пояснила депутат.

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина ранее говорила, что из-за пандемии коронавируса у россиян стали реже выявлять онкологические заболевания. По её мнению, возможен рост случаев онкозаболеваний в запущенных формах через пару лет.

Ранее стало известно, что употребление большого количества белка в среднем возрасте повышает вероятность скончаться от онкологического заболевания в возрасте от 50 до 65 лет. Вероятность смерти от рака при рационе с богатым содержанием белков оказалась в четыре раза выше, чем у тех, кто предпочитал низкобелковую диету, следует из исследования, опубликованного в американском медицинском журнале Cell Metabolism.