В депздраве сообщили, что среди умерших от COVID-19 было много диабетиков

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Главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава профессор Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса. По его словам, многие пациенты страдали от сахарного диабета.

Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили «портрет» больного диабетом из группы риска, — сообщил Анциферов, слова которого приводит «Москва 24».

Так, речь идёт о человеке в почтенном возрасте, у которого наблюдается лишний вес. Такой пациент тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки и в целом более восприимчив к разного рода инфекциям.

Анциферов также отметил, что в Москве у умерших от коронавируса в 14% случаев были выявлены эндокринные заболевания. На долю сахарного диабета пришлось 86% случаев.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Ранее NEWS.ru писал, что женщины заражаются коронавирусом немного чаще мужчин, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.