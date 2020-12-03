В Британии выявили неожиданное последствие употребления алкоголя

https://static.news.ru/photo/f2974ef4-35ba-11eb-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может стать причиной выпадения волос, что связано с плохим усвоением белка. Также злоупотребление спиртным оказывает негативный эффект на кожу и ногти.

Проблемы с кожей заключаются в её обезвоживании, а ногти делаются ломкими и склонными к шелушению. Об этом рассказала эксперт Рокси Тейлор, сообщает Express.

Она добавила, что из-за спиртного, расширяющего сосуды, кожа краснеет. Также алкоголь убивают полезные бактерии в кишечнике, которые регулируют иммунную систему.

По мнению эксперта, избежать проблем со здоровьем можно, если в неделю выпивать не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина. Хотя полный отказ от спиртного считается лучшим вариантом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согревающийся алкогольными напитками человек чувствует разливающееся по телу тепло, но такое ощущение является мнимым и может привести к трагедии. Об этом рассказал главный внештатный специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников. Алкоголь воздействует на поверхностные сосуды организма, расширяя их, что приводит к быстрой потере тепла, объяснил специалист.