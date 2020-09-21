Узбекистан может принять участие в испытаниях вакцины «Вектора»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Узбекистана выразили заинтересованность в участии в испытаниях вакцины от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор», следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

Как уточняется , ведомство провело встречу в режиме видеоконференции с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана по вопросам борьбы с распространением коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19.

Так, стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введённых ограничений, а также ход испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит Россию за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.