Узбекистан может принять участие в испытаниях вакцины «Вектора»

Власти Узбекистана выразили заинтересованность в участии в испытаниях вакцины от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор», следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.
Как
Так, стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введённых ограничений, а также ход испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона».
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит Россию за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
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