https://static.news.ru/photo/d8408ea0-480b-11ea-91e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Урологи выяснили, что диеты с низким уровнем жира приводят к снижению уровня тестостерона у мужчин.

По словам американских специалистов, от 20% до 50% граждан США имеют сниженные показатели тестостерона. Это приводит к упадку сил, нарушает работу мозга, а также влияет на изменение настроения. Уролог Дэниэл Садовски заявил, что у полумиллиона мужчин ежегодно диагностируется низкий уровень тестостерона.

Медики отмечают, что к диете с низким уровнем жиров прибегают мужчины, как с нормальным весом, так и его избытком. Садовски отмечает, что если у человека нормальный вес, ему лучше отказаться от такой диеты, а мужчине с избытком жира необходимо продолжать её соблюдение, сообщает МедикФорум.

Потеря лишнего веса имеет большее значение для повышения уровня тестостерона. Также важно нормально высыпаться и заниматься спортом, — подчеркнул уролог.

Ранее NEWS.ru писал, что для сохранения репродуктивного здоровья важно исключить сомнительные связи, мужчинам необходимо отказаться от курения и алкоголя, а также заниматься хотя бы небольшой физической активностью. Об этом рассказали медики.