Уролог рассказал о последствиях COVID-19 для мужского здоровья

https://static.news.ru/photo/9957d902-d0a3-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские и американские учёные заявили, что в сперме у переболевших COVID-19 мужчин вирус может определяться и в острый период инфекции (около 15% обследованных), и на стадии выздоровления (8% пациентов). Но на данный момент информация о том, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления, отсутствует. Для этого требуются более масштабные эксперименты, рассказал ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, уролог-андролог Сергей Боголюбов.

Он отметил, что достоверных фактов влияния COVID-19 на созревания сперматозоидов также пока не предоставлено, так как цикл созревания мужских половых клеток составляет около 75 дней, пишет РИА Новости.

В яичке мужчины работает сложно организованная система защиты, которая изначально предотвращает возможность попадания иммунных клеток в просвет семенного канальца, где созревают сперматозоиды. <...> Тем не менее факторы, не связанные непосредственно с воздействием вируса на клетки сперматогенеза (высокая лихорадка, интоксикация, назначение антибиотиков и противовирусных препаратов, гипоксия), всё же имеют свои негативные последствия на сперматогенез, — добавил специалист.

Эксперт подчеркнул, что медики пока не могут сказать точно, передаётся ли COVID-19 половым путём. Боголюбов также не исключил, что перенесённый недуг может негативно повлиять на фертильную функцию. Мужчинам стоит обратить внимание, по его словам, на следующие симптомы: падение либидо, уменьшение объёма эякулята, низкий уровень тестостерона и ингибина Б в крови. Последнего продуцируют клетки, участвующие в сперматогенезе. Кроме того, насторожить должно уменьшение объёма яичек, а также болезненные ощущения «ниже пояса» во время болезни.

Кроме того, может появиться патоспермия (изменения в спермограмме — снижение количества, подвижности и морфологии сперматозоидов), — пояснил уролог-андролог.

По мнению медика, астения после COVID-19 угрожает снижению либидо. Для предотвращения негативных последствий необходимо пройти реабилитацию — качественно питаться, полноценно отдыхать, заниматься спортом, хорошо спать. При появлении указанных симптомов нужно пройти медицинское обследование.

Мужчины, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в будущем могут столкнуться с проблемой бесплодия. О таких неутешительных перспективах рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова. При этом врач уточнила, что схожие последствия могут иметь и другие давно известные заболевания, такие как грипп и ветрянка. Однако с этой точки зрения они пока не были оценены специалистами.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.