Мужчин предупредили, что коронавирус ухудшает качество спермы на 38%

https://static.news.ru/photo/799bb46c-bab4-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в будущем могут столкнуться с проблемой бесплодия. О таких неутешительных перспективах рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Росси Елена Уварова.

По её словам, сейчас последствия стали проявляться «в большей степени», и особенно касаются именно мужского бесплодия.

Вот этот перенесённый COVID [влечёт за собой на] 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы, — цитирует Уварову РИА Новости.

При этом врач уточнила, что схожие последствия могут иметь и другие, давно известные заболевания — такие как грипп и ветрянка. Однако с этой точки зрения они пока не были оценены специалистами.

Вместе с тем, по словам медика, есть данные, что перенесённый в детстве паротит, более известный как свинка, «приносит неприятности мужчинам».

Ранее о вероятном негативном влиянии коронавируса на репродуктивную систему людей сообщили китайские врачи из Медицинского университета Цзинина. Однако они изучали этот вопрос большей частью у женщин. Весной специалисты предположили, что COVID-19 может вызывать бесплодие и осложнять течение беременности.

Российские учёные тогда были не столь категоричны. В частности, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал вопрос малоизученным. По его словам, инфекции подобного рода влияют на плод, если женщина заразилась до зачатия или в первый триместр беременности. Однако это может привести к бесплодию при отсутствии лечения.

В свою очередь акушер-гинеколог и репродуктолог Дилорум Камилова с мнением китайских коллег не согласилась. Она заявила, что однозначные заключения по этому вопросу слишком рано и что какие-либо обоснованные заключения можно делать только через пару лет после пандемии.

В мае, как писал NEWS.ru, группа китайских исследователей обнаружила коронавирус в сперматозоидах нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии. Как подчеркнули специалисты, это не означает, что коронавирусом можно заразиться половым путём. Для лучшего понимания продолжительности жизни вируса в сперме и условий его передачи необходимо проведение дополнительных анализов.