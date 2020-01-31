https://static.news.ru/photo/c8fcec54-4469-11ea-bc73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие российско-китайской границы должно исключить распространение в РФ пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, считает доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Чем меньше будет сообщение, тем меньше возможностей для жителей Китая самостоятельно пытаться уйти из-под надзора и приехать в нашу стран. <...> Технически распространение этой инфекции в России может быть приостановлено как раз такими ограничительными мерами, — заявил Коновалов в комментарии ТАСС.

В России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. В обоих случаях инфекцию выявили у китайских граждан.

Сухопутная граница с Китаем закрыта с 30 января. Сохранились лишь несколько чартерных рейсов между РФ и КНР.

Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.