Учёный дал совет людям с медотводом к вакцинации от коронавируса

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев посоветовал людям с медотводом к вакцинации от коронавируса уехать за город. Им также лучше перейти на удалённый режим работы и носить маски, чтобы обезопасить себя. Об этом пишет ТАСС.

Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удалёнку, может, уехать в Подмосковье, за город и жёстко соблюдать масочный режим, — сказал он.

Исаев подчеркнул, что у некоторых медотвод может быть пожизненным. По его словам, такие люди не могут себе позволить тот же образ жизни, что и вакцинированные. Специалист добавил, что этим гражданам нужно особенно тщательно заботиться о себе, чтобы не заразиться.

Ранее кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил, чем опасно одновременное заражение несколькими вирусами. Риск такого заболевания возрос во время осенней волны коронавируса.