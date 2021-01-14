Учёные заявили об особой заразности переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1da451ac-5715-11eb-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пациенты после коронавирусной инфекции ещё долгое время могут быть заразными, несмотря на статус «выздоровевших». К такому выводу пришли специалисты управления по охране общественного здоровья Англии.

Эксперты предупредили, что некоторые из переболевших COVID-19 людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжать заражать других. Это вызывает большую тревогу, потому что исцелившиеся свободно общаются в обществе, думая, что не представляют опасности для окружающих.

Жизненно важно, чтобы все продолжали следовать правилам и оставались дома, даже если они переболели коронавирусом, чтобы избежать передачи вируса другим, — приводит «Царьград» заявление учёных.

Они добавили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших сохраняется примерно на пять месяцев после перенесённой болезни. Однако это не значит, что человек с антителами не может в течение этого времени вновь заразиться коронавирусом.

Иммунитет, приобретённый естественным образом в результате заболевания, на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел, — заключили специалисты.

Ранее иммунолог Николай Крючков перечислил пять причин, по которым возможно повторное заболевание коронавирусом. По словам врача, вторичное инфицирование может наступить даже при наличии антител в организме. Первый — ослабленность организма вследствие тяжёлых хронических заболеваний. Второй случай — слабая иммунная система, которая наблюдается у людей с аутоиммунными заболеваниями и теми, кто получает терапию, угнетающую иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и некоторыми другими препаратами. Третья причина — сама вакцина не даёт полной защиты организма от вируса и только предотвращает тяжёлые осложнения на срок от трёх до шести месяцев. После этого периода защита организма может снизиться до 60%. Чем больше период от первого заражения, тем слабее становится защита организма.

Четвёртая причина — это различные типы антител, которые, к примеру, могут нейтрализовать новое заражение, но составляют малую долю в общем уровне антител. Пятый случай — заражение такими новыми мутациями коронавируса, как британский штамм, который уже дошёл до России, писал NEWS.ru.