Учёные выявили способность матерей передавать младенцам антитела к COVID
Матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. К таким выводам пришли учёные больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. Специалисты провели исследование, которое показало, что находящиеся на грудном вскармливании младенцы получают частичную защиту от COVID-19, сообщает Daily Mail.
По данным специалистов, у переболевших коронавирусом женщин антитела
Теперь учёные намерены выяснить, способен ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации.
Ранее врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что сочетание в детском организме коронавируса с другими инфекционными заболеваниями грозит фатальными последствиями. Также, по его словам, если ребёнок, перенёсший COVID-19, ослаблен и не вакцинировался от инфекций в соответствии с национальным календарём прививок, то заражение такими болезнями, как корь, для него будет опасным. При этом шансы на выздоровление окажутся невелики.