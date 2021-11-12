Учёные выявили способность матерей передавать младенцам антитела к COVID

Матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. К таким выводам пришли учёные больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. Специалисты провели исследование, которое показало, что находящиеся на грудном вскармливании младенцы получают частичную защиту от COVID-19, сообщает Daily Mail.

По данным специалистов, у переболевших коронавирусом женщин антитела присутствовали в грудном молоке до десяти месяцев после заражения. При этом у большинства матерей с положительным результатом на COVID-19 антитела были способны нейтрализовать вирус.

Теперь учёные намерены выяснить, способен ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации.

Ранее врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что сочетание в детском организме коронавируса с другими инфекционными заболеваниями грозит фатальными последствиями. Также, по его словам, если ребёнок, перенёсший COVID-19, ослаблен и не вакцинировался от инфекций в соответствии с национальным календарём прививок, то заражение такими болезнями, как корь, для него будет опасным. При этом шансы на выздоровление окажутся невелики.