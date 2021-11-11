Врач назвал смертельное последствие коронавируса у детей

Сочетание в детском организме коронавируса с другими инфекционными заболеваниями грозит фатальными последствиями. Опасно заражаться детскими болезнями и в постковидный период. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на врача-педиатра, доктора медицинских наук Сергея Токарева.

Специалист отмечает, что сочетание COVID-19 и детских инфекций может привести к серьёзным поражениям организма и даже к смерти.

Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдёт встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят, — отметил Токарев.

По словам педиатра, если ребёнок, перенесший COVID-19, ослаблен и не вакцинировался от инфекций в соответствии с национальным календарём прививок, то заражение такими болезнями, как корь, для него будет опасным. При этом шансы на выздоровление окажутся невелики.

Ранее сообщалось, что сотрудники Кливлендского медицинского центра, находящегося в США, выявили прямую связь у пациентов с выраженными нарушениями дыхания во сне с повышением риска смерти при заражении коронавирусом. По их данным, гипоксия во время сна увеличивает риск госпитализации и летального исхода от COVID-19 на 31%.