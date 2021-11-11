Назван новый фактор, приводящий к смерти при коронавирусе

Сотрудники Кливлендского медицинского центра, находящегося в США, выявили прямую связь у пациентов с выраженными нарушениями дыхания во сне с повышением риска смерти при заражении коронавирусом. Полученные в ходе исследования результаты были опубликованы в журнале JAMA Networks.

Как сообщается в статье, специалистами были изучены данные около 5400 пациентов клиники. В ходе исследования также учитывались и такие факторы, как наличие сердечных и лёгочных заболеваний, онкологии, вредных привычек, в особенности курения.

В результате медиками было выяснено, что гипоксия во время сна увеличивает риск госпитализации и летального исхода от COVID-19 на 31%. Однако при этом связи между этой патологией и большей вероятностью заражения SARS-CoV-2 не было доказано.

На сегодняшний день в мире, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, выявлено более 250,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более пяти миллионов человек. В числе стран с наибольшим числом заболевших — США, Индия и Бразилия. В России всего с начала эпидемии было зафиксировано 8 952 472 случаев.

Ранее психотерапевт заявил, что бояться коронавируса бессмысленно, потому что им переболеют все граждане России. Однако избежать тяжёлого течения COVID-19 можно, сделав прививку.