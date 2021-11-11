«Переболеют все»: психотерапевт посоветовал не бояться коронавируса

Бояться коронавируса бессмысленно, потому что им переболеют все россияне. Однако избежать тяжёлого течения COVID-19 можно, сделав прививку, заявил психотерапевт Алексей Каротам в беседе с «Радио 1».

Большое количество людей убивает страх, а не инфекция. Этим вирусом переболеют все, обсуждать тут нечего. Поэтому хотите, не хотите, единственный вариант избежать болезни — уехать в тайгу, в глушь и не контактировать с людьми. При любом другом раскладе вы всё равно переболеете, — сообщил эксперт.

Он добавил, что спастись от тяжёлого течения заболевания и попадания в реанимацию можно, сделав прививку. Также психотерапевт посоветовал не заниматься самолечением и обратиться к врачам, которые «прекрасно справляются с поставленной задачей».

Каротам предостерёг россиян от «эпидемии душевных расстройств», которые могут быть вызваны паническим страхом заболеть коронавирусом. Он объяснил, что такая реакция нормальна, и призвал обратиться к врачу-психотерапевту, который поможет решить проблему.

Ранее Каротам предупредил об опасности панических атак. По его словам, игнорирование проблемы может довести пациента до психиатрического стационара.