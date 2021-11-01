Психотерапевт предупредил россиян об опасности панических атак

Панические атаки — это расстройство психики, с которым нужно обращаться к психиатру или психотерапевту, потому что невролог или психолог в этой ситуации помочь никак не сможет. Об этом рассказал психотерапевт Алексей Каротам в беседе с «Радио 1».

Психолог эту ситуацию не разрешит. Человеку надо чётко понимать, если возникли проблемы с психикой — ни невролог, ни психолог их не разрешит. Это удел квалифицированных психиатров и психотерапевтов. Если эта болезнь возникла, то она будет развиваться, как и любая болезнь, которую не лечат, — сообщил Каротам.

Он уточнил: если проблему запустить, то можно дойти до психиатрического стационара, так как справиться с ней в домашних условиях будет уже невозможно. По его словам, каждому человеку свойственно эмоционально реагировать на происходящее, но если реакция приводит к социальной дезадаптации, стоит обратиться к специалисту. Каротам отметил, что панические атаки не смертельны, но они не поддаются логическому объяснению.

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