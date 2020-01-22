https://static.news.ru/photo/ee06603c-3d1d-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Российские журналисты собрали результаты исследований нескольких групп мировых учёных и рассказали, к каким болезням наиболее часто приводит наполненная перегрузками и стрессом работа.

Причинами для возникновения заболеваний являются два «трудовых» фактора — эмоциональное выгорание и трудовые перегрузки. Так, например, указанные состояния могут привести к появлению симптомов, сходных с неврастенией. В их числе — повышенная раздражительность, упадок сил, нарушение сна.

Как сообщают шведские исследователи, в одной из частей головного мозга (в гиппокампе) у трудоголиков, подверженных эмоциональному выгоранию на службе, меньше серого вещества, чем у тех, кто работает в более спокойных и гармоничных условиях.

Российские же специалисты выяснили, что в гиппокампе при длительном стрессе скапливаются кортикостероиды — гормоны стресса, провоцирующие воспаление и гибель нейронов. Этот процесс, кроме всего прочего, может привести к ранней деменции, инфарктам, инсультам и гипертонии.

Исходя из сведений американских учёных, напряжение крайне негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. У трудоголиков часто нарушена реакция на стресс. Из-за этого возникает воспаление, влияющее также и на работу сердечной мышцы.

Кроме того, говорят специалисты из Нидерландов, при длительном нервном напряжении в организме перестает вырабатываться необходимое количество кортизола — одного из гормонов стресса. Он отвечает за сохранение энергии и участвует в синтезе клеточных ферментов. Его недостаток может привести к ожирению и диабету второго типа, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на портале Science Daily опубликована научная статья, касающаяся факторов риска развития диабета. Ко всем известным уже группам риска добавились женщины, работающие более 45 часов в неделю, у них шанс подвергнуться этому заболеванию возрастает на 60%.