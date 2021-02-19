Учёные рассказали, как избавиться от лишнего веса при помощи кофе

https://static.news.ru/photo/84bf0832-7295-11eb-bfc8-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Испанские учёные рассказали, как можно избавиться от лишнего веса всего лишь при помощи чашечки кофе. Выяснилось, что если употреблять этот бодрящий напиток перед тренировкой, то килограммы уходят быстрее.

В исследовании принимали участие люди до 32 лет. Одни перед тренировкой пили кофе, а другие принимали плацебо. После этого учёные сравнивали результаты процессов, которые происходили в организме испытуемых.

Выяснилось, что кофеин за 30 минут до выполнения физических упражнений серьёзно увеличивал окисление жиров. Во время аэробной нагрузки оно было максимальным, что способствовало скорейшему похудению и более быстрому избавлению от лишнего веса. Правда, стоит заметить, что с последним было сложнее, так как мышцы весят больше жира.

Исследователи также предупредили, что во всём нужна мера. Помимо того, что кофе в неумеренных количествах может вызвать проблемы неврологического плана, он ещё может негативно повлиять на ЖКТ, если употреблять его на голодный желудок, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о том, что кофе вреден для людей, у которых имеются проблемы с сердцем. Специалист отметил, что нормой считается употребление не более трёх чашек кофе в день. Исключение составляют люди с проблемами печени, которым позволено выпивать до четырёх чашек напитка, который, по словам медика, оказывает положительное воздействие на больной орган.