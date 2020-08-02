Учёные перечислили способы профилактики деменции

Учёные из Университетского колледжа Лондона назвали основные причины развития деменции у пожилых людей, а также рассказали о способах профилактики данного заболевания.
Результаты работы
К этому перечню также присоединяются ещё три причины: чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязнённый воздух.
Что же касается профилактики деменции — данного заболевания можно избежать при соблюдении простых рекомендаций.
Прежде всего специалисты советуют поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба, не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости, а также воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное.
Кроме того, желательно выбирать более экологически чистые места для проживания, избегать травм головы, снизить употребление алкоголя, часто гулять, в меру нагружать себя физически и сбросить вес.
Примечательно, что соблюдение данных советов позволяет снизить риск развития деменции на 40%.
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