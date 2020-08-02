Учёные перечислили способы профилактики деменции

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Учёные из Университетского колледжа Лондона назвали основные причины развития деменции у пожилых людей, а также рассказали о способах профилактики данного заболевания.

Результаты работы представлены в журнале Lancet. В рамках подобного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия. Среди них: низкий уровень образования, повышенное давление, нарушения слуха, курение, ожирение, депрессия, нехватка физической активности, диабет, а также нехватка общения.

К этому перечню также присоединяются ещё три причины: чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязнённый воздух.

Что же касается профилактики деменции — данного заболевания можно избежать при соблюдении простых рекомендаций.

Прежде всего специалисты советуют поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба, не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости, а также воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное.

Кроме того, желательно выбирать более экологически чистые места для проживания, избегать травм головы, снизить употребление алкоголя, часто гулять, в меру нагружать себя физически и сбросить вес.

Примечательно, что соблюдение данных советов позволяет снизить риск развития деменции на 40%.

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