Учёные оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку

https://static.news.ru/photo/ac0939a8-d07e-11ea-8254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты отмечают, что твёрдых доказательств тому, что кошки и собаки могут заразить человека коронавирусом пока нет. Однако потенциальную возможность передачи вируса они оценивают по-разному. Мнения специалистов приводит РБК.

Так, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что коронавирусы животных сильно отличаются от человеческих. По её словам, основной трагедией 2019 года заключается в том, что вирус летучей мыши вдруг стал заразен для человека через некое промежуточное звено. Однако считать, что так будет происходить часто, нет необходимости.

По словам Попович. необходимо проверять все случаи передачи человеческого вируса животным, но до настоящего момента серьёзных научных данных о передаче вируса человеку напрямую нет.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов согласен, что зарегистрированных случаев передачи коронавируса от собаки человеку пока нет. Тем не менее, оснований полагать, что такая передача возможна, предостаточно. Учёный считает, что необходимо провести секвенирование некоторых белков от человека и кошки, тогда это будет строго доказано.

Но это вещь хлопотная, возможно поэтому за неё пока ещё никто не взялся, — говорит специалист.

Чепурнов напомнил, что уже доказано, что кошки воспринимают коронавирус, пусть и слабо. Более высокая вирусная нагрузка у них происходит в мозгу, а не в лёгких. При этом собаки не являются активными носителями коронавируса. Пока главные претенденты на роль распространителей — хорьки и норки.

Попова полагает, что всерьез беспокоиться по поводу хорьков и норок тоже не надо. Обнаруженные у этих животных инфекции могли оказаться и другим видом коронавируса.

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