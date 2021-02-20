Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей

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Врачи дали оценку угрозе распространения птичьего гриппа H5N8 среди людей. По словам одного из экспертов, доктора биологических наук и профессора вирусологии Александра Шестопалова, на данный момент ни одного случая заражения человека этим вирусом нет.

Шестопалов рассказал, что для признания вируса возбудителем болезни есть так называемая триада Коха. Она состоит из трёх условий, и одним из них является «выведение возбудителя в чистой культуре».

Здесь такой ситуации нет. Вирус-то у них не выделялся, — сказал Шестопалов в интервью РБК.

Условиями «триады» также являются наличие возбудителя во всех случаях болезни и отсутствие его у здоровых людей и возникновение заболевания при попадании культуры микроба в организм. При этом вирусолог подчеркнул, что у метода ПЦР, которым выявили возбудитель H5N8, могут быть и ошибки.

В свою очередь доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил, что в мире большое число заболеваний, передающихся человеку от животных. Межвидовые переходы заболевания случаются очень редко, но бывают, как в случае с птичьим гриппом.

Вот СМИ дали информацию о новом вирусе, и многие забеспокоились, но многие похожие вещи происходят, и никто внимания не обращает, — сказал учёный.

В качестве примера эксперт привёл сальмонеллёз, передающийся человеку, например, в контактных зоопарках от черепах и лягушек.

20 февраля Роспотребнадзор сообщил, что несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик. Пока заболевание не передаётся от человека к человеку.

Ранее главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что на юге России птичьим гриппом заразились люди. По его словам, это говорит о том, что вирус преодолел межвидовой барьер, сообщал NEWS.