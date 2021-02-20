Мясников оценил первые заражения птичьим гриппом людей

https://static.news.ru/photo/657fd96a-737b-11eb-bc7c-96000091f725_660.jpg Фото: Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что на юге России птичьим гриппом заразились люди. По его словам, это говорит о том, что вирус преодолел межвидовой барьер.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик. Пока заболевание не передаётся от человека к человеку.

Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц — человеку. Вторая — от человека к человеку, чего, слава Богу, пока не произошло, и надеюсь, и на этот раз не произойдёт, — написал Мясников в своём Telegram- канале.

Он добавил, что подобные ситуации уже бывали и не раз. С 2003 года ВОЗ зафиксировала 860 случаев подтверждённого гриппа Н5N1 со смертностью 53%, что гораздо выше смертности от коронавируса. Мясников также выразил надежду, что второй мутации не произойдёт.

При второй мутации, когда вирус получает возможность передаваться от человека к человеку, это происходит уже воздушно-капельным путём, что нам уже до боли знакомо, — написал Мясников.

Как писал NEWS.ru, Мясников заявил, что в Китае «первая мутация» от птиц и свиней регистрируется регулярно, а это значит, что до беды остаётся один шаг. При этом коронавирус, подчеркнул врач, показал, что люди к эпидемиям не готовы в принципе, а также стало наглядно понятно, сколько времени требуется для разработки вакцины, даже при условии того, что над созданием препаратов работают все учёные мира.