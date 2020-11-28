«В паре мутаций от нас»: Мясников предрёк новую смертельную эпидемию

https://static.news.ru/photo/5aaeda00-3211-11eb-ad48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил о важности разработки «универсальной» вакцины от гриппа в преддверии серьезных эпидемий с большим уровнем смертности.

Медик отметил, что коронавирус, по его мнению, вирусом с высоким уровнем смертности не является. Он объяснил, что если речь идёт о болезни с уровнем летальности 35-40%, то к моменту появления вакцины от такой инфекции могут погибнуть десятки миллионов людей.

Необходимо разрабатывать эффективные меры защиты. Например, универсальную вакцину против гриппа — нам грозит именно он, птичий или свиной. Рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи, серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку, — объяснил Мясников в своём Telegram-канале.

Теледоктор заявил, что в Китае «первая мутация» от птиц и свиней регистрируется регулярно, а это значит, что до беды остаётся один шаг. При этом коронавирус, подчеркнул врач, показал, что люди к эпидемиям не готовы в принципе, а также стало наглядно понятно, сколько времени требуется для разработки вакцины, даже при условии того, что над созданием препаратов работают все учёные мира.

Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех учёных именно на создании такой [универсальной] вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет, — резюмировал Мясников.

Как писал NEWS.ru, переносчиками COVID-19, которым заразились норки в Европе, могли быть птицы. Сам вирус в организме зверьков мог стать мутантом, против которого вакцины были бы неэффективны, поэтому популяцию этих куньих в Дании и других странах пришлось уничтожить, рассказала биолог Мария Воронцова.