Учёные назвали привкус железа во рту возможным симптомом коронавируса

Появление привкуса железа во рту может свидетельствовать о заражении COVID-19, считают учёные.
Специалисты из Дальневосточного федерального университет совместно с японскими исследователями выяснили, что одной из главных мишеней коронавируса в организме человека являются эритроциты.
Преждевременный распад эритроцитов — первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной, — считают авторы исследования.