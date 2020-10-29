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Учёные назвали привкус железа во рту возможным симптомом коронавируса

10:03, 30 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление привкуса железа во рту может свидетельствовать о заражении COVID-19, считают учёные.

Специалисты из Дальневосточного федерального университет совместно с японскими исследователями выяснили, что одной из главных мишеней коронавируса в организме человека являются эритроциты.

Преждевременный распад эритроцитов — первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной, — считают авторы исследования.

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