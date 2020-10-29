Учёные назвали привкус железа во рту возможным симптомом коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что осенью 2020 года на пике распространения коронавируса будут регистрировать до 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнётся процесс стабилизации эпидемической ситуации, — цитирует её «Ридус». Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в ноябре прирост...