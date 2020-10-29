В Роспотребнадзоре ухудшили прогноз по пиковой заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/e57aca96-1a7d-11eb-a12a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что осенью 2020 года на пике распространения коронавируса будут регистрировать до 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнётся процесс стабилизации эпидемиологической ситуации, — цитирует её «Ридус».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в ноябре прирост новых пациентов с коронавирусом будет держаться в районе 18 тыс. человек в день.

Пшеничная подчеркнула, что динамика коронавирусной статистики во многом зависит от сознательности россиян и готовности выполнять предписания по борьбе с пандемией.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 17,7 тыс. новых случаях заражения COVID-19 в России и 366 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru писал, что за всё время пандемии в мире новой коронавирусной инфекцией заразились более 45 млн человек.