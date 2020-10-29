Коронавирусом в мире заразились более 45 млн человек

https://static.news.ru/photo/b6b2506e-1a76-11eb-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За время пандемии в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились 45 018 354 человека. Об этом 30 октября сообщили представители Университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные из открытых источников, СМИ, а также от властей федерального и муниципального уровня.

Отмечается, что на сегодняшний день жертвами пандемии стали 1 181 027 человек.

Странами с наибольшим числом заражённых в настоящий момент являются США (по последним данным, 9 212 767 случаев), Индия (8 088 851) и Бразилия (5 496 402). Кроме того, в пятёрку «лидеров» по этому показателю входят Россия и Франция. Далее следуют Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус распространился по миру из Китая. КНР на данный момент в рейтинге заболеваемости находится на 54-м месте среди прочих государств.

Как ранее передавал NEWS.ru, иммунолог Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, считает, что введённые меры не позволят в ближайшее время добиться позитивной динамики в ситуации с коронавирусом.