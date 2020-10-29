Коронавирусом в мире заразились более 45 млн человек

За время пандемии в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились 45 018 354 человека. Об этом 30 октября сообщили представители Университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные из открытых источников, СМИ, а также от властей федерального и муниципального уровня.
Отмечается, что на сегодняшний день жертвами пандемии стали 1 181 027 человек.
Странами с наибольшим числом заражённых в настоящий момент
Коронавирус распространился по миру из Китая. КНР на данный момент в рейтинге заболеваемости находится на 54-м месте среди прочих государств.
Как ранее передавал NEWS.ru, иммунолог Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, считает, что введённые меры не позволят в ближайшее время добиться позитивной динамики в ситуации с коронавирусом.