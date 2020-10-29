Иммунолог рассказал, когда остановится COVID-19

https://static.news.ru/photo/b224f532-1a72-11eb-86c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, считает, что введённые меры не позволят в ближайшее время добиться позитивной динамики в ситуации с коронаврусом.

Ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит, — сообщил он агентству РИА Новости.

Специалист отметил, что о победе над пандемией можно будет говорить только тогда, когда иммунитет появится у 70-80% человек.

Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период, — говорит врач.

Жемчугов добавил, что количество новых случаев заражения не отображает того, как с ситуацией справляется система здравоохранения. Скорее, здесь уместнее следить за количеством пациентов, которых не удаётся спасти, подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Роспотребнадзора, заболевший коронавирусом наиболее заразен для окружающих незадолго до проявления симптомов, а также в первый день явной болезни.