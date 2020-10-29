В Роспотребнадзоре назвали период максимальной заразности больного COVID-19

https://static.news.ru/photo/c544e566-1a70-11eb-8037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболевший коронавирусом максимально опасен для окружающих незадолго до появления симптомов и в первый день явной болезни, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как объяснила специалист, через пять дней после появления у заразившегося симптомов он уже не так опасен для окружающих, как в первые дни болезни, передаёт телеканал «360».

Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, — сказала Пшеничная.

Как подчеркнула специалист, основной путь заражения коронавирусом — воздушно-капельный: при выдохе может выделяться более 200 частиц с 2019-nCoV. Поэтому маска остаётся самым простым и эффективным способом защититься от инфекции.

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